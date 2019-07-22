Da Roma, Badelj vuole tornare alla Fiorentina. I dettagli

Il Messaggero fa il punto sul mercato della Lazio, sopratutto su quello in uscita. In partenza, fra gli altri, c'è Milan Badelj che ha trovato poco spazio in biancoceleste. Il nodo non è in questa cas...

Il Messaggero fa il punto sul mercato della Lazio, sopratutto su quello in uscita. In partenza, fra gli altri, c'è Milan Badelj che ha trovato poco spazio in biancoceleste. Il nodo non è in questa caso l'ingaggio ma il costo del cartellino, di un giocatore che la Fiorentina ha perso a zero e per cui la Lazio chiede almeno 10 milioni