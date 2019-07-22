Labaro Viola

Da Roma, Badelj vuole tornare alla Fiorentina. I dettagli

Il Messaggero fa il punto sul mercato della Lazio, sopratutto su quello in uscita. In partenza, fra gli altri, c'è Milan Badelj che ha trovato poco spazio in biancoceleste. Il nodo non è in questa cas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 15:49
Da Roma, Badelj vuole tornare alla Fiorentina. I dettagli - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Badelj
Condividi

Il Messaggero fa il punto sul mercato della Lazio, sopratutto su quello in uscita. In partenza, fra gli altri, c'è Milan Badelj che ha trovato poco spazio in biancoceleste. Il nodo non è in questa caso l'ingaggio ma il costo del cartellino, di un giocatore che la Fiorentina ha perso a zero e per cui la Lazio chiede almeno 10 milioni

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok