Da Praga ad Atene: un trofeo per chiudere al top il ciclo di Italiano

Sarà una lunga giornata quella di oggi, c’è un popolo che sogna di nuovo come non accadeva da tanto. Come l’anno scorso a Praga quando la Fiorentina andò ad un millimetro dal sogno, adesso la squadra di Italiano ci riprova. Il ciclo di Italiano è stato ricco di gioie e dolori, ma oggi potrebbe conoscere il suo massimo apice. Da Praga ad Atene, passando per un girone d’andata da Champions e un lutto straziante, la viola riparte da stasera, è il momento di vincere.

Lo riporta Il Corriere Fiorentino