Da potenziale esubero a risorsa tattica: Parisi e una seconda vita in viola da jolly con Vanoli

Nelle ultime partite Fabiano Parisi è stato uno dei segnali più incoraggianti della Fiorentina. Non solo per le prestazioni, ma soprattutto per l’atteggiamento: più propositivo, più sicuro, finalmente...

Nelle ultime partite Fabiano Parisi è stato uno dei segnali più incoraggianti della Fiorentina. Non solo per le prestazioni, ma soprattutto per l’atteggiamento: più propositivo, più sicuro, finalmente dentro la partita. Un cambio di passo evidente rispetto a un percorso in maglia viola che, fino a poco tempo fa, era stato fatto più di aspettative mancate che di certezze.

Quando Parisi arrivò a Firenze, le attese erano alte. Reduce da un'ottima stagione all'Empoli, veniva considerato un investimento importante e un profilo pronto a fare il salto di qualità. L’impatto iniziale, però, non è mai stato realmente convincente. In un primo momento molti tifosi avevano attribuito le difficoltà a Vincenzo Italiano, ritenuto incapace di valorizzarlo. Ma anche con Palladino la situazione non è cambiata in modo netto: Parisi ha vissuto stagioni fatte di alti e bassi, senza mai riuscire a imporsi, restando spesso una semplice alternativa.

Anche quest’anno, con Pioli, il suo spazio in campionato è stato molto limitato. Le gerarchie sembravano chiare e Parisi appariva ai margini, tanto che una sua possibile partenza non era un’ipotesi remota. Poi, però, il contesto è cambiato. Con l’arrivo di Vanoli e complice l’infortunio di Gosens, Parisi ha trovato finalmente continuità e opportunità. E la risposta del campo è stata positiva, anche nelle partite in cui la squadra ha faticato collettivamente.

L’ultima gara, ieri contro l'Udinese, è stata emblematica. Vanoli ha avuto una grande intuizione tattica schierandolo esterno destro a piede invertito. Parisi ha giocato un primo tempo di altissimo livello: ha visto molto il campo, ha dialogato bene con Dodô, creando una catena di destra efficace che ha garantito al brasiliano maggiore libertà di spinta. Ha colpito anche un palo, azione da cui è poi nato il gol di Kean, confermando quanto sia stato incisivo. Nel secondo tempo, spostato nuovamente a sinistra, ha mantenuto un rendimento elevato, dimostrando personalità e continuità.

Da possibile escluso a risorsa preziosa: oggi la Fiorentina si ritrova con cinque quinti e Parisi può diventare un vero jolly. Terzino sinistro, esterno offensivo a sinistra o adattato a destra nel 4-2-3-1 a piede invertito: la sua duttilità può rivelarsi fondamentale. La sensazione è che, finalmente, Parisi abbia trovato il suo spazio. E la Fiorentina, forse, anche una soluzione in più.