Da Olivera a Saponara, Eysseric e Baez. Tutti i nomi dei partenti della Fiorentina...
È lunga la lista di esuberi ancora da piazzare in casa Fiorentina. Secondo Tuttosport Maxi Olivera, Sebastian Cristoforo, Jaime Baez, Valentin Eysseric e Riccardo Saponara possono lasciare Firenze da...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 15:15
È lunga la lista di esuberi ancora da piazzare in casa Fiorentina. Secondo Tuttosport Maxi Olivera, Sebastian Cristoforo, Jaime Baez, Valentin Eysseric e Riccardo Saponara possono lasciare Firenze da un momento all'altro.