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Da Olivera a Saponara, Eysseric e Baez. Tutti i nomi dei partenti della Fiorentina...

È lunga la lista di esuberi ancora da piazzare in casa Fiorentina. Secondo Tuttosport Maxi Olivera, Sebastian Cristoforo, Jaime Baez, Valentin Eysseric e Riccardo Saponara possono lasciare Firenze da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 15:15
Da Olivera a Saponara, Eysseric e Baez. Tutti i nomi dei partenti della Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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È lunga la lista di esuberi ancora da piazzare in casa Fiorentina. Secondo Tuttosport Maxi OliveraSebastian CristoforoJaime BaezValentin Eysseric e Riccardo Saponara possono lasciare Firenze da un momento all'altro.

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