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Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Roma: info e prezzi

Da oggi sono in vendita i biglietti per la partita contro la Roma in programma allo Stadio Franchi sabato 3 novembre alle 18:00 e valido per l’undicesima giornata del Campionato di Seria A. Questa la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2018 20:24
Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Roma: info e prezzi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Da oggi sono in vendita i biglietti per la partita contro la Roma in programma allo Stadio Franchi sabato 3 novembre alle 18:00 e valido per l’undicesima giornata del Campionato di Seria A. Questa la tabella con i prezzi:

Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Roma: info e prezzi

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