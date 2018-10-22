Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Roma: info e prezzi
Da oggi sono in vendita i biglietti per la partita contro la Roma in programma allo Stadio Franchi sabato 3 novembre alle 18:00 e valido per l’undicesima giornata del Campionato di Seria A. Questa la...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2018 20:24
Da oggi sono in vendita i biglietti per la partita contro la Roma in programma allo Stadio Franchi sabato 3 novembre alle 18:00 e valido per l’undicesima giornata del Campionato di Seria A. Questa la tabella con i prezzi: