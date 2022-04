Da Napoli, tutto esaurito al Maradona per il big match contro la Fiorentina. Il comunicato del club

Domani lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà tutto esaurito per assistere al match tra i partenopei guidati da Luciano Spalletti e la Fiorentina di mister Italiano. Per questo motivo, il club azzurro ha comunicato sul proprio sito ufficiale l’apertura anticipata dei tornelli, invitando i tifosi a presentarsi anticipo allo stadio. Ecco il comunicato: “In occasione della gara di Campionato contro la squadra della Fiorentina, in programma alle ore 15:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 12:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico”