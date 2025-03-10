Da Napoli punzecchiano: "Ma che partita hanno visto a Firenze, il Napoli ha schiacciato la Fiorentina"
L'ex tecnico del Napoli Galeone ha contestato chi ha visto una gara equilibrata tra il Napoli e la Fiorentina ieri
L'ex tecnico del Napoli ed esperto delle vicende azzurre Giovanni Galeone ha parlato della partita di ieri tra i campani e la Fiorentina. Queste le sue parole a Radio Goal:
"Ho guardato con attenzione Napoli-Fiorentina. Mi sono arrabbiato con i cronisti che parlavano delle volte in cui la compagine di Raffaele Palladino superava la metà campo. Ma non è così, il Napoli ha schiacciato la Fiorentina, non c'è stata proprio partita. Leggendo i giornali in edicola quest'oggi ho trovato delle cose assurde. La Fiorentina, secondo certi quotidiani, avrebbe rischiato di pareggiare la partita. Non so proprio cosa possano avere visto":