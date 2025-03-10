Da Napoli punzecchiano: "Ma che partita hanno visto a Firenze, il Napoli ha schiacciato la Fiorentina"

L'ex tecnico del Napoli Galeone ha contestato chi ha visto una gara equilibrata tra il Napoli e la Fiorentina ieri

A cura di Redazione Labaroviola 10 marzo 2025 16:19

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