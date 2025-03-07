Da Napoli: "McTominay affaticato, ma sta gestendo le forze in allenamento: ci sarà contro la Fiorentina"

Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista del Napoli McTominay dovrebbe riuscire a recuperare per giocare contro la Fiorentina

Dopo la disfatta di Atene contro il Panathinaikos in Conference League, la Fiorentina si prepara a tornare in campo in Serie A, e lo farà contro a Napoli contro la banda di Antonio Conte. I partenopei si presentano all'appuntamento coi viola in emergenza, con Neres, Anguissa e Mazzocchi indisponibili. Un dubbio della vigilia riguardava la presenza o meno di Scott McTominay. Secondo le ultime notizie, riportate da Repubblica, il centrocampista scozzese dovrebbe essere della partita, nonostante un affaticamento rimediato dopo la sfida contro l'inter. Questo quanto scritto da Repubblica, riportato da CalcioNapoli1926:

"Il Napoli deve ritrovare a tutti i costi la vittoria e continua a essere in emergenza, con Anguissa, Neres e Mazzocchi indisponibili e McTominay un po’ affaticato dopo la battaglia di sabato scorso con l'Inter. Il centrocampista scozzese non ha però alcuna intenzione di gettare la spugna e contro la Fiorentina ci sarà, anche se sta gestendo un po' le sue forze durante gli allenamenti a Castel Volturno."