Continuano ad aumentare le corteggiatrici per Dodo. Come riporta Radio Marte, il Napoli avrebbe già fatto dei sondaggi per capire se ci siano i presupposti per strappare il brasiliano alla Fiorentina. Viste le difficoltà per arrivare a Raoul Bellanova, che il nuovo tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, non vuole cedere, il club di De Laurentiis starebbe cambiando obiettivo. Al momento, tuttavia, è ancora presto per parlare di trattative. Ma la pista potrebbe accendersi nelle prossime settimane.