Da Napoli: "Anguissa verso il recupero per la Fiorentina. Ci sarà anche De Bruyne, solo crampi"

Si accorcia la lista degli infortunati in casa Napoli

La Fiorentina affronterà il Napoli nel prossimo turno di campionato. Secondo quanto riportato da Radio Marte, arrivano buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri: Zambo Anguissa potrebbe recuperare per il match contro i viola, dato che gli accertamenti hanno escluso lesioni. Il centrocampista camerunese, che aveva accusato un problema fisico già nella sfida di Champions League contro l'Arsenal, dovrebbe quindi essere a disposizione per la gara del Franchi.



Buone notizie anche sul fronte Kevin De Bruyne, uscito intorno all'85' nella sfida contro il Bologna: dopo un contrasto di gioco, il centrocampista belga aveva iniziato a zoppicare, chiedendo il cambio. Per lui nessun infortunio serio, ma soltanto un leggero affaticamento dovuto ai crampi.