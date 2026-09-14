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Da Napoli: "Anguissa verso il recupero per la Fiorentina. Ci sarà anche De Bruyne, solo crampi"

Si accorcia la lista degli infortunati in casa Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 14:54
Da Napoli: "Anguissa verso il recupero per la Fiorentina. Ci sarà anche De Bruyne, solo crampi" -
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La Fiorentina affronterà il Napoli nel prossimo turno di campionato. Secondo quanto riportato da Radio Marte, arrivano buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri: Zambo Anguissa potrebbe recuperare per il match contro i viola, dato che gli accertamenti hanno escluso lesioni. Il centrocampista camerunese, che aveva accusato un problema fisico già nella sfida di Champions League contro l'Arsenal, dovrebbe quindi essere a disposizione per la gara del Franchi.

Buone notizie anche sul fronte Kevin De Bruyne, uscito intorno all'85' nella sfida contro il Bologna: dopo un contrasto di gioco, il centrocampista belga aveva iniziato a zoppicare, chiedendo il cambio. Per lui nessun infortunio serio, ma soltanto un leggero affaticamento dovuto ai crampi.

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