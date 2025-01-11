Da Monza: "Pablo Marí alla Fiorentina è praticamente certa. Bondo? È richiesto da molte squadre"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista di Monza News Paolo Corbetta ha fatto il punto in casa brianzola a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino. Questo...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista di Monza News Paolo Corbetta ha fatto il punto in casa brianzola a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole: “Bondo è richiesto da molte squadre. Qualche mese fa si parlava del Milan, con i rossoneri molto interessati a lui. Poi ultimamente si parlava dell'Atalanta e dell'inter, che perderà Frattesi. Adesso sento anche parlare della Fiorentina: è chiaro che Palladino lo conosce bene e sa il dinamismo che potrebbe offrire. Non è un giocatore tecnicamente raffinatissimo ma che fa tanta legna. Se partirà un'asta, sono convinto che Galliani cercherà di venderlo al prezzo piu alto possibile”.

Poi ha proseguito: "Pablo Mari? Sicuramente ci sarà un faccia a faccia tra i dirigenti in occasione della partita di lunedì, almeno che non l'abbiano gia fatto. Può ancora succedere di tutto, ma se la gara di lunedì contro la Fiorentina andrà male è chiaro che il mercato del club sarà ancora piu diverso. Bianchetti, ds del Monza, aveva detto che se si fossero fatti zero punti tra Parma e Cagliari quasi sicuramente ci sarebbe stato un mercato molto diverso da quello che sarebbe stato fatto in caso di almeno una vittoria. La cessione di Pablo Mari alla Fiorentina è però praticamente certa”.

TMW SCRIVE: “IL BOTAFOGO VUOLE CEDERE LUIZ HENRIQUE AL LIONE CHE PERÒ NON PUÒ REGISTRARE CALCIATORI”