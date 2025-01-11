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Da Monza: "Pablo Marí alla Fiorentina è praticamente certa. Bondo? È richiesto da molte squadre"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista di Monza News Paolo Corbetta ha fatto il punto in casa brianzola a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino. Questo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2025 14:30
Da Monza: "Pablo Marí alla Fiorentina è praticamente certa. Bondo? È richiesto da molte squadre" -
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Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista di Monza News Paolo Corbetta ha fatto il punto in casa brianzola a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole: “Bondo è richiesto da molte squadre. Qualche mese fa si parlava del Milan, con i rossoneri molto interessati a lui. Poi ultimamente si parlava dell'Atalanta e dell'inter, che perderà Frattesi. Adesso sento anche parlare della Fiorentina: è chiaro che Palladino lo conosce bene e sa il dinamismo che potrebbe offrire. Non è un giocatore tecnicamente raffinatissimo ma che fa tanta legna. Se partirà un'asta, sono convinto che Galliani cercherà di venderlo al prezzo piu alto possibile”.

Poi ha proseguito: "Pablo Mari? Sicuramente ci sarà un faccia a faccia tra i dirigenti in occasione della partita di lunedì, almeno che non l'abbiano gia fatto. Può ancora succedere di tutto, ma se la gara di lunedì contro la Fiorentina andrà male è chiaro che il mercato del club sarà ancora piu diverso. Bianchetti, ds del Monza, aveva detto che se si fossero fatti zero punti tra Parma e Cagliari quasi sicuramente ci sarebbe stato un mercato molto diverso da quello che sarebbe stato fatto in caso di almeno una vittoria. La cessione di Pablo Mari alla Fiorentina è però praticamente certa”.

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