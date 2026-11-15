Da Monza: "L'infortunio di Robinson non preoccupa e dovrebbe esserci contro la Fiorentina"

L'attaccante inglese aveva accusato un problema muscolare nel ritiro della Nazionale inglese Under 20 ed è uno dei giocatori chiave del Monza di Juric

Jay Robinson dovrebbe recuperare per la sfida contro la Fiorentina. È quanto filtra dall'ambiente Monza dopo il problema muscolare accusato dall'attaccante inglese classe 2007 durante il ritiro con la Nazionale Under 20.

Il giocatore aveva lasciato anticipatamente il gruppo inglese a causa di un affaticamento all'adduttore, facendo rientro in Brianza dopo un confronto tra il club e la federazione.

Le sue condizioni non sembrano preoccupanti e nei prossimi giorni osserverà un periodo di riposo, sfruttando la sosta per le Nazionali per recuperare.

Lo staff del Monza monitorerà la situazione in vista della gara contro la Fiorentina, in programma lunedì 23 novembre alle 20.45.

Robinson rappresenta una pedina importante per i brianzoli: in questa stagione ha collezionato 9 presenze in campionato, realizzando 2 gol e fornendo un assist. Lo scrive Forzamonza.it