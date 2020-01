Ecco cosa scrive il sito vicino alle vicende di casa Inter “Fcinternews.com” su Castrovilli:

“Non solo gennaio, la strategia di mercato dell’Inter riguarda anche la prossima estate e nel frattempo la dirigenza nerazzurra prepara il terreno per le prossime operazioni. Tra queste, quella che nelle intenzioni del club nerazzurro porta a Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, rivelazione della Serie A, piace e parecchio in Viale della Liberazione in vista della prossima stagione.

I Viola lo valutano tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra sicuramente importante per un ragazzo classe 1997 alla prima esperienza nel massimo campionato, ma già nel giro della Nazionale. Dall’estero hanno già acceso i radar Tottenham e Lipsia, ma l’Inter è molto ‘calda’. In Italia c’è anche il Napoli molto interessato, ma i nerazzurri oggi hanno un target più alto.

Contatti già avviati con l’entourage del calciatore. Inoltre gli ottimi rapporti con il club di Rocco Commisso, che oggi lo ritiene incedibile, potrebbero favorire l’operazione. In estate l’Inter aggiungerà un altro tassello per la mediana dopo il colpo Christian Eriksen che verrà chiuso in settimana.

El Castro piace e tanto al club di Suning, che resta vigile e ha chiesto agli agenti del ragazzo di Canosa di Puglia di essere tenuto aggiornato e informato su ogni possibile sviluppo. A cavallo dell’Europeo l’Inter farà le sue mosse e Castrovilli occupa un posto di rilievo nella lista nerazzurra…”