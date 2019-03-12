Da Milano, la Fiorentina pronta a chiudere per Cuello, stella argentina classe 2000

L’anno scorso era stato accostato all’Inter. Poi per via dello status da extracomunitario e di una valutazione comunque importante, i nerazzurri preferirono virare su calciatori di altro profilo e ruo...

L’anno scorso era stato accostato all’Inter. Poi per via dello status da extracomunitario e di una valutazione comunque importante, i nerazzurri preferirono virare su calciatori di altro profilo e ruolo.

In ogni caso in Argentina gli addetti ai lavori non hanno cambiato idea, anzi. Tomas Cuello, stellina dell’Atletico Tucuman, avrà davanti a sé un futuro radioso. Il ragazzo non si è montato la testa e oggi pensa solo a migliorare giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento.

Per guadagnarsi sul campo la possibilità di potersi mettersi presto all’opera in Europa. E tra qualche mese tale desiderio potrebbe diventare realtà.

Secondo quanto appurato in Sudamerica da FcInterNews.it la Fiorentina è sulle tracce del classe 2000. Anzi, a dire il vero i Viola avevano provato a chiudere l’accordo con la società biancoceleste già nei mesi scorsi, forti della volontà dell’atleta di coronare il suo sogno e volare nel Vecchio Continente. Ma a causa delle richieste economiche particolarmente alte della società detentrice del cartellino, e forte di un contratto da poco rinnovato sino al giugno 2022, poi non se ne fece nulla.

Appuntamento apparentemente rimandato insomma. L’agente del giocatore Marcelo Simonian ha un ottimo rapporto con Pantaleo Corvino. I due nella loro pluridecennale carriera hanno stipulato una miriade di affari insieme. E quello riguardante Cuello, viste lo doti indiscusse del talento di San Miguel de Tucumán, potrebbe essere l’ultimo, almeno in ordine cronologico.

Il talento offensivo classe 2000 in Argentina viene paragonato addirittura a Leo Messi.