Da Milano: "La Fiorentina è favorita a San Siro, i rossoneri sono l'avversario ideale da trovare ora"

I giornalisti milanesi snobbano il Milan in ottica sabato sera quando la Fiorentina arriverà a Milano contro i rossoneri

A Radio Bruno è intervenuto Enrico Currò, giornalista vicino agli ambienti rossoneri di cui scrive quotidianamente: "Il Milan è concentrato su stasera perché è un derby che vale tanto ed è l'unica partita che può migliorare una stagione quasi fallimentare e se in Arabia non avesse vinto, lo sarebbe di già. Conceicao vuole battere l'Inter per andare a giocarsi un trofeo importante che il Milan non vince dal 2003 e non è focalizzato su sabato, visto che sul campionato non ha molte speranze di rientrare, vedendo il distacco dalle altre."

Sulla Fiorentina: "I viola sono favoriti anche se giocano fuori casa perché il Milan ha una gara in più e vive una contestazione dura contro una dirigenza disastrosa che ha fatto solo danni. Per la Fiorentina è una manna dal cielo giocare contro il Milan in queste condizioni ed è l'avversario perfetto da affrontare per lei in questo momento per continuare l'ottimo periodo di forma. Il calcio resta imprevedibile, ma se dovessi dire chi sta meglio, direi che la Fiorentina parte con una percentuale migliore di successo sabato."