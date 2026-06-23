Da Manchester scrivono: "De Gea può tornare allo United, potrebbe essere l'alternativa a Lammens"

Lo spagnolo potrebbe tornare dove ha giocato per 12 anni per chiudere la carriera

Come riportato dal Manchester Evening News, i Red Devils potrebbero spingere di nuovo per De Gea per un ritorno clamoroso dello spagnolo in Inghilterra dove ha giocato per 12 anni come titolare. De Gea ha lasciato lo United nel 2023 e ha fatto un anno da svincolato prima di venire in Italia con la maglia viola. L'anno scorso già se ne parlò soprattutto quando i viola giocarono ad Old Trafford in amichevole nella gara migliore di Pioli a Firenze probabilmente, ma i rossi di Manchester avevano Onana e Bayindir, ma ora che questi dovrebbero lasciare il club. Lo United è in cerca di un'alternativa a Lammens e la potrebbe trovare proprio nello spagnolo.