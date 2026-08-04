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Da Madrid rivelano: "Niente lavoro sul campo per Mastantuono, cessione imminente alla Fiorentina"

Mattinata di lavoro in palestra per l'argentino, che si prepara al trasferimento in Toscana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 13:04
Da Madrid rivelano: "Niente lavoro sul campo per Mastantuono, cessione imminente alla Fiorentina" -
Mastantuono
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Trattativa sempre più calda per Franco Mastantuono, ormai vicino a lasciare il Real Madrid per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. La Fiorentina continua a lavorare con i Blancos per definire l'operazione, con le due dirigenze impegnate a limare gli ultimi dettagli dell'accordo.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il classe 2007 questa mattina non si è allenato con il resto della squadra in vista dell'imminente cessione alla Fiorentina: per lui soltanto lavoro in palestra, una seduta individuale, lasciando il centro prima dell'allenamento del Real. Un ulteriore indizio che alimenta il sogno dei tifosi viola.

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