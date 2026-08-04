Da Madrid rivelano: "Niente lavoro sul campo per Mastantuono, cessione imminente alla Fiorentina"
Mattinata di lavoro in palestra per l'argentino, che si prepara al trasferimento in Toscana
Trattativa sempre più calda per Franco Mastantuono, ormai vicino a lasciare il Real Madrid per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. La Fiorentina continua a lavorare con i Blancos per definire l'operazione, con le due dirigenze impegnate a limare gli ultimi dettagli dell'accordo.
Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il classe 2007 questa mattina non si è allenato con il resto della squadra in vista dell'imminente cessione alla Fiorentina: per lui soltanto lavoro in palestra, una seduta individuale, lasciando il centro prima dell'allenamento del Real. Un ulteriore indizio che alimenta il sogno dei tifosi viola.