Da Genova: “Il Genoa vuole ufficializzare Fabio Silva e poi dare il via libera a Gudmundsson”

Il Genoa s'avvicina a Fabio Silva. Il club rossoblù ha già trovato l'accordo col giocatore e ora sta aspettando una risposta dalla società proprietaria del suo cartellino: il Wolverhampton. La formula...

Il Genoa s'avvicina a Fabio Silva. Il club rossoblù ha già trovato l'accordo col giocatore e ora sta aspettando una risposta dalla società proprietaria del suo cartellino: il Wolverhampton. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. La trattativa non è ancora chiusa, ma dal club rossoblù trapela un cauto ottimismo. Un ruolo importante lo avrà la volontà dell'attaccante portoghese di venire al Genoa anche dopo aver parlato col suo connazionale Vitinha che gli ha sponsorizzato la piazza rossoblù.

L'arrivo di Fabio Silva dovrebbe sbloccare la cessione di Albert Gudmundsson alla

Fiorentina. L'islandese continua ad allenarsi a parte a Pegli e non sarebbe comunque disponibile per il match di sabato contro l'Inter. Il Genoa, però, lo lascerà andare solo quando avrà ufficializzato l'arrivo di Fabio Silva. Nelle intenzioni del club rossoblù il 21 enne portoghese è l'erede di Gudmundsson, pur con caratteristiche diverse. Lo scrive il Secolo XIX

SITUAZIONE FRANCHI

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