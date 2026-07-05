Da Como: “Dodò è in uscita dalla Fiorentina: può essere un obiettivo”
Il prossimo obiettivo del Como è un terzino
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2026 13:48
La Provincia di Como oggi in edicola ribadisce che per il mercato del Como il prossimo obiettivo è un terzino destro: non arriverà Couto, ma un altro. Occhi sul fiorentino Dodò, in partenza da Firenze, potrebbe avere quelle caratteristiche, ma la volonta è essere molto aggressivi nella partenza da dietro.
Dunque la Champions o una nuova stagione da protagonisti in Serie A non spaventano Fabregas; anzi, l'allenatore vuole spingere ancora di più sull'acceleratore, mantenendo il confermato Smolcic come elemento tampone.