Da Bergamo: “Non solo Atalanta, anche la Fiorentina interessata a Cresswell, difensore della nazionale under21 inglese”

Charlie Cresswell è uno degli ultimi nomi sul taccuino di calciomercato della Fiorentina. A menzionare anche i viola nella corsa al difensore del Tolosa è il Corriere di Bergamo, quotidiano che riparte però dall’interesse dell’Atalanta per lo stesso classe 2002.

Gli orobici stanno infatti sondando la pista per rafforzare la propria retroguardia e per il difensore dell’Under 21 dell’Inghilterra, i francesi hanno chiesto 25 milioni di euro, tuttavia si potrebbe chiudere a 16-17 milioni. La concorrenza però è altissima: sul profilo di Cresswell ci sono anche Bologna, Lazio e Fiorentina, riporta l’edizione odierna del giornale bergamasco.