Da Bergamo: "Bellanova può lasciare l'Atalanta: su di lui spunta l'interesse della Fiorentina"

Ci sono diversi club sul calciatore

Raoul Bellanova, nonostante le smentite nella conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo vede come sostituto di Palestra insieme a Zappacosta, potrebbe partire. Soprattutto se l’Atalanta continuasse a indirizzarsi sul giovane Savona del Nottingham Forest oppure su Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia.

La scorsa stagione l’esterno azzurro l’ha vissuta più in sordina, collezionando appena due assist rispetto ai dieci della stagione precedente. Su di lui pare esserci l’interesse della Fiorentina, di certo c’è quello del Napoli, del Nottingham Forest, del Fulham e dell’Everton. Proprio dal sondaggio aperto dal Nottingham potrebbe nascere l’ipotesi di uno scambio Savona-Bellanova.

Predica pazienza invece la dirigenza nerazzurra per l’entrata in attacco: per Alajbegovic non si va oltre un’offerta da 25 milioni di euro e il Bayer Leverkusen non sta venendo incontro all’Atalanta, che aveva provato a convincere i tedeschi invano inserendo qualche bonus nell’operazione. Lo stallo permane, ma ora anche la Fiorentina sta lavorando seriamente per strappare l’accordo con il talento bosniaco classe 2007. Lo scrive il Corriere di Bergamo.