Da Benevento scrivono: "Nessun biglietto venduto nel settore ospiti, trasferta bloccata"

I tifosi campani non hanno ancora potuto comprare i biglietti per domani

Si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione per la Fiorentina, pronta ad affrontare il Benevento per i trentaduesimi di Coppa Italia, ma tra la tifoseria campana crescono rammarico e scontento. Come denunciato dal portale TuttoBenevento.it, i sostenitori giallorossi si trovano infatti in una situazione di totale incertezza: a soli due giorni dal fischio d'inizio, la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Franchi non è mai partita e la stessa società viola non ha fornito chiarimenti in merito. Nonostante le rigide restrizioni legate ai lavori di ristrutturazione dello stadio, la richiesta da parte del pubblico sannita resta altissima per una sfida così prestigiosa, ma la prolungata assenza di notizie rischia concretamente di negare ai tifosi la possibilità di seguire la propria squadra in trasferta.