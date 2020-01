Niente convocazione per il Wolverhampton per Patrick Cutrone, attaccante ex Milan dalla scorsa estate nel club di Premier League. La spiegazione del perché il giocatore verrà tenuto fuori dai prossimi impegni è arrivata direttamente dal manager dei Lupi Nuno Espirito Santo: “Non voglio parlare molto di questa situazione. Ieri ho parlato con Patrick e abbiamo deciso assieme che non sarebbe stato della partita (il replay contro il Manchester United di FA Cup, ndr). È stata la scelta migliore per tutti. Sappiamo tutti cosa sta accadendo e se tutto va bene presto potrebbero esserci novità”.

Come anticipato, Cutrone sarà un giocatore della Fiorentina. L’accordo è stato trovato diverse settimane fa. Ecco i dettagli nell’articolo di Labaro Viola a firma di Flavio Ognissanti di diversi giorni fa