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Cutrone esulta: "Questa era una partita da vincere!! Noi bravi a reagire subito"

L’attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato a Sky Sport dopo il match contro la Fiorentina: “Abbiamo subito gol all’inizio, ma siamo stati bravi a reagire immediatamente. Questa era una partita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 20:39
Cutrone esulta: "Questa era una partita da vincere!! Noi bravi a reagire subito" -
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L’attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato a Sky Sport dopo il match contro la Fiorentina: “Abbiamo subito gol all’inizio, ma siamo stati bravi a reagire immediatamente. Questa era una partita da vincere".

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