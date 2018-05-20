Cutrone esulta: "Questa era una partita da vincere!! Noi bravi a reagire subito"

L’attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato a Sky Sport dopo il match contro la Fiorentina: “Abbiamo subito gol all’inizio, ma siamo stati bravi a reagire immediatamente. Questa era una partita...

A cura di Redazione Labaroviola 20 maggio 2018 20:39

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