Curva Fiesole: "Solo la minoranza è presente ad ogni distanza. Dirigenza e proprietà non si vedono neanche in città..."
Ennesimo striscione polemico della Curva Fiesole contro i Della Valle: "Solo la minoranza è presente ad ogni distanza. Dirigenza e proprietà non si vedono neanche in città"
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 22:40
Ennesimo striscione polemico della Curva Fiesole contro i Della Valle: "Solo la minoranza è presente ad ogni distanza. Dirigenza e proprietà non si vedono neanche in città"