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Curva Fiesole: "Solo la minoranza è presente ad ogni distanza. Dirigenza e proprietà non si vedono neanche in città..."

Ennesimo striscione polemico della Curva Fiesole contro i Della Valle: "Solo la minoranza è presente ad ogni distanza. Dirigenza e proprietà non si vedono neanche in città"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 22:40
Curva Fiesole: "Solo la minoranza è presente ad ogni distanza. Dirigenza e proprietà non si vedono neanche in città..." -
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Ennesimo striscione polemico della Curva Fiesole contro i Della Valle: "Solo la minoranza è presente ad ogni distanza. Dirigenza e proprietà non si vedono neanche in città"

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