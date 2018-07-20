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Curva Fiesole: "Parole proprietà prendono in giro i tifosi. Della Valle via da Firenze"

UNONOVEDUESEI - CURVA FIESOLE ha diffuso un comunicato nel quale vengono esposte le posizioni su quanto avvenuto negli ultimi nove mesi. Tanti i temi toccati: dalla tragica scomparsa del capitano Davi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 13:31
Curva Fiesole: "Parole proprietà prendono in giro i tifosi. Della Valle via da Firenze" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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UNONOVEDUESEI - CURVA FIESOLE ha diffuso un comunicato nel quale vengono esposte le posizioni su quanto avvenuto negli ultimi nove mesi. Tanti i temi toccati: dalla tragica scomparsa del capitano Davide Astori, fino all'atteggiamento della proprietà e di parte della tifoseria. Proponiamo, di seguito, il comunicato diffuso pochi minuti fa.

Curva Fiesole: "Parole proprietà prendono in giro i tifosi. Della Valle via da Firenze"

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