Curva Fiesole: "Parole proprietà prendono in giro i tifosi. Della Valle via da Firenze"
UNONOVEDUESEI - CURVA FIESOLE ha diffuso un comunicato nel quale vengono esposte le posizioni su quanto avvenuto negli ultimi nove mesi. Tanti i temi toccati: dalla tragica scomparsa del capitano Davi...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 13:31
UNONOVEDUESEI - CURVA FIESOLE ha diffuso un comunicato nel quale vengono esposte le posizioni su quanto avvenuto negli ultimi nove mesi. Tanti i temi toccati: dalla tragica scomparsa del capitano Davide Astori, fino all'atteggiamento della proprietà e di parte della tifoseria. Proponiamo, di seguito, il comunicato diffuso pochi minuti fa.