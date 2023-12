Curva Fiesole, incombe il rischio squalifica. La sospensiva potrebbe saltare. Martedì giorno decisivo 

E adesso per la Curva Fiesole incombe il rischio della squalifica: i reiterati cori di stampo razzista rivolti dai tifosi viola a quelli della Salernitana (“Salernitano sei uno zingaro” lo slogan più scandito) saranno oggetto d’analisi da parte del giudice sportivo, che potrebbe scegliere di annullare la sospensiva che era scattata dopo gli insulti che da una parte del Franchi erano piovuti all’indirizzo di Vlahovic nel corso della recente sfida con la Juventus. Decisivo sarà il dispositivo di martedì: in caso di ammenda, a rimanere chiusa sarebbe la Fiesole in occasione del prossimo match interno dei viola, quello del 17 dicembre contro il Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

