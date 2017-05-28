Curva Fiesole ancora contro i DV: "Lo stadio nuovo vi interessa parecchio ma per ora avete svuotato quello vecchio"
Non si placa la protesta della Curva Fiesole contro la famiglia Della Valle riguardo al nuovo stadio, progetto ambizioso ma ad oggi ancora da definire in tante parti:"Lo stadio nuovo vi interessa pare...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 21:26
Non si placa la protesta della Curva Fiesole contro la famiglia Della Valle riguardo al nuovo stadio, progetto ambizioso ma ad oggi ancora da definire in tante parti:
"Lo stadio nuovo vi interessa parecchio ma per ora avete solo svuotato quello vecchio"
Sentenzioso, come al solito in poche parole. Poi ancora:
"Ognuno si assuma le proprie responsabilità noi chiediamo solo chiarezza perché del domani non ve' certezza"