Curiosa statistica: le squadre di Pioli volano sempre a marzo. I punti ottenuti...

Curiosa statistica su La Nazione. Nel mese di Marzo il ruolino di marcia delle squadre di Stefano Pioli è ottimo. Media di 2,04 punti a partita con 49 punti ottenuti in carriera in 24 gare. Le due vit...

Curiosa statistica su La Nazione. Nel mese di Marzo il ruolino di marcia delle squadre di Stefano Pioli è ottimo. Media di 2,04 punti a partita con 49 punti ottenuti in carriera in 24 gare. Le due vittorie conseguite dalla sua Fiorentina in questo mese contro Benevento e Torino hanno confermato questa particolare statistica, che potrebbe essere migliorata ancora nella partita contro il Crotone di fine mese.