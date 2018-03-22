Curiosa statistica: le squadre di Pioli volano sempre a marzo. I punti ottenuti...
Curiosa statistica su La Nazione. Nel mese di Marzo il ruolino di marcia delle squadre di Stefano Pioli è ottimo. Media di 2,04 punti a partita con 49 punti ottenuti in carriera in 24 gare. Le due vit...
A cura di Redazione Labaroviola
22 marzo 2018 10:04
Curiosa statistica su La Nazione. Nel mese di Marzo il ruolino di marcia delle squadre di Stefano Pioli è ottimo. Media di 2,04 punti a partita con 49 punti ottenuti in carriera in 24 gare. Le due vittorie conseguite dalla sua Fiorentina in questo mese contro Benevento e Torino hanno confermato questa particolare statistica, che potrebbe essere migliorata ancora nella partita contro il Crotone di fine mese.