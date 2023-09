Cuore d’oro Beltran: regala la maglia al tifoso del River al Franchi dopo Fiorentina-Atalanta

Bella immagine a fine partita tra Lucas Beltran e il pubblico. Come si vede da un video postato da alcuni social argentini, il numero 9 argentino non dimentica le sue origini e, dopo la partita vinta contro l’Atalanta, ieri sera ha regalato la sua maglia a dei tifosi del River Plate presenti al Franchi per assistere alla vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta.