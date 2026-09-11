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Cuadrado firma con i Millonarios, riparte dal campionato colombiano a 38 anni compiuti

L'ex viola non vuole smettere e riparte dalla Colombia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2026 14:09
Cuadrado firma con i Millonarios, riparte dal campionato colombiano a 38 anni compiuti -
Cuadrado
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Non si tratta di un ritiro, ma di un punto di svolta decisivo nel percorso calcistico di Juan Cuadrado. Dopo diciassette anni trascorsi sui campi europei — tra cui spicca la parentesi da stella della Fiorentina durante la prima gestione Montella — l'esterno colombiano si prepara a lasciarsi il vecchio continente alle spalle.

Il ritorno a casa

All'età di 38 anni, Cuadrado sceglie di far ritorno nelle sue terre natie. Firma da svincolato con i Millonarios, prestigioso club di Bogotà. L'ufficialità è giunta direttamente dai canali social della società, che ha evidenziato come l'enorme bagaglio di esperienza internazionale del giocatore rappresenterà una risorsa preziosa per tutto il gruppo, indipendentemente dalla carta d'identità.

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