Cuadrado firma con i Millonarios, riparte dal campionato colombiano a 38 anni compiuti
L'ex viola non vuole smettere e riparte dalla Colombia
Non si tratta di un ritiro, ma di un punto di svolta decisivo nel percorso calcistico di Juan Cuadrado. Dopo diciassette anni trascorsi sui campi europei — tra cui spicca la parentesi da stella della Fiorentina durante la prima gestione Montella — l'esterno colombiano si prepara a lasciarsi il vecchio continente alle spalle.
Il ritorno a casa
All'età di 38 anni, Cuadrado sceglie di far ritorno nelle sue terre natie. Firma da svincolato con i Millonarios, prestigioso club di Bogotà. L'ufficialità è giunta direttamente dai canali social della società, che ha evidenziato come l'enorme bagaglio di esperienza internazionale del giocatore rappresenterà una risorsa preziosa per tutto il gruppo, indipendentemente dalla carta d'identità.