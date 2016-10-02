Ct Spagna: "Borja Valero ha qualità fantastiche ma non lo chiamo perché nel suo ruolo c'è troppa abbondanza"
Il motivo della mancata convocazione? qualità tecniche fantastiche, ma il livello è altissimo
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2016 14:20
Julen Lopetegui, nuovo commissario tecnico della Spagna, ha parlato di Borja Valero rispondendo alla domanda dei media spagnoli sul motivo per cui il centrocampista spagnolo della Fiorentina non venisse con: “Borja Valero è un grande giocatore con qualità tecniche individuali fantastiche. Ma nel suo ruolo c'è molta competizione, il livello è altissimo".