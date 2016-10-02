Ct Spagna: "Borja Valero ha qualità fantastiche ma non lo chiamo perché nel suo ruolo c'è troppa abbondanza"

Il motivo della mancata convocazione? qualità tecniche fantastiche, ma il livello è altissimo

Julen Lopetegui, nuovo commissario tecnico della Spagna, ha parlato di Borja Valero rispondendo alla domanda dei media spagnoli sul motivo per cui il centrocampista spagnolo della Fiorentina non venisse con: “Borja Valero è un grande giocatore con qualità tecniche individuali fantastiche. Ma nel suo ruolo c'è molta competizione, il livello è altissimo".