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Ct Spagna: "Borja Valero ha qualità fantastiche ma non lo chiamo perché nel suo ruolo c'è troppa abbondanza"

Il motivo della mancata convocazione? qualità tecniche fantastiche, ma il livello è altissimo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2016 14:20
Ct Spagna: "Borja Valero ha qualità fantastiche ma non lo chiamo perché nel suo ruolo c'è troppa abbondanza" -
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Borja Valero
Spagna
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Julen Lopetegui, nuovo commissario tecnico della Spagna, ha parlato di Borja Valero rispondendo alla domanda dei media spagnoli sul motivo per cui il centrocampista spagnolo della Fiorentina non venisse con: “Borja Valero è un grande giocatore con qualità tecniche individuali fantastiche. Ma nel suo ruolo c'è molta competizione, il livello è altissimo".

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