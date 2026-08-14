Croci da record: Grosso lo rende il debuttante più giovane della storia della Fiorentina a 16 anni e 45 giorni

Il giovane viola ha fatto il suo debutto contro il Benevento

In occasione della gara di oggi tra Fiorentina e Benevento, Grosso ha fatto esordire Federico Croci classe 2010 che farà parte della Primavera viola. Il suo debutto è da record, infatti è il più giovane debuttante gigliato della storia con 16 anni compiuti il 1 luglio battendo il precedente primato di Banchelli.