Criscitiello: "La Fiorentina ha fatto il mercato più completo della Serie A, è la regina dell'estate"
Il direttore di Sportitalia ha parlato di Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 19:05
A TMW il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato di Fiorentina: "A mani basse la Fiorentina ha fatto il mercato migliore del campionato e sarà una bella sorpresa quest'anno perché ha preso dei giocatori validi e funzionali per Grosso. Ha il centro sportivo più bello di Italia e ha un fenomeno come Paratici che sarebbe stato perfetto al Milan."