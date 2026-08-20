Criscitiello: "La Fiorentina ha fatto il mercato più completo della Serie A, è la regina dell'estate"

Il direttore di Sportitalia ha parlato di Fiorentina

A TMW il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato di Fiorentina: "A mani basse la Fiorentina ha fatto il mercato migliore del campionato e sarà una bella sorpresa quest'anno perché ha preso dei giocatori validi e funzionali per Grosso. Ha il centro sportivo più bello di Italia e ha un fenomeno come Paratici che sarebbe stato perfetto al Milan."