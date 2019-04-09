"Credo che Pioli andrà per vie legali dopo l'offesa ricevuta. Corvino altro responsabile"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Troppo facile buttare tutta la colpa addosso ai giocatori e all’allenatore, giustamente Pioli si è ribellato a questo film già visto. Nel...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Troppo facile buttare tutta la colpa addosso ai giocatori e all’allenatore, giustamente Pioli si è ribellato a questo film già visto. Nel comunicato di ieri sono state usate parole devastanti e credo che Pioli andrà anche per vie legali per tutelare la sua dignità. Corvino ha preso in mano una squadra che era quinta e l’ha portata fuori dall’Europa ogni anno per il terzo anno di fila, le sue responsabilità di questo declino sono evidenti"