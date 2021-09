Cravero: “Mi diverto a guardare la Fiorentina. La mentalità di Italiano fa la differenza”

Roberto Cravero, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del momento di forma della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi piace molto, per gioco, per l’intensità che hanno. Mi diverto quando vedo giocare la Viola. Italiano è la dimostrazione che l’allenatore conta? Ha cambiato la mentalità alla squadra. Gli hanno preso ottimi giocatori e gli hanno tenuto Vlahovic. La società lo ha aiutato a praticare il suo calcio”.

