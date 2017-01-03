Costo giocatori e stipendi folli. Perchè non si pensa ad imitare l'NBA con il "Salary cap"?

Tetto massimo per gli stipendi, una regola semplice che renderebbe tutto più equilibrato...

Cifre spropositate per i cartellini e stipendi da capogiro. Il calciomercato ormai è ufficialmente drogato, e ciò sta rendendo il nostro sport preferito meno affascinante e saporito. Meno equilibrato soprattutto...

E' così difficile pensare ad una soluzione? No, non lo è affatto.

Per prima cosa i club cinesi che stanno prendendo l'Italia come un supermercato dovrebbero rispettare il fair play finanziario imposto dalla FIFA ma a questo, sembra che ci si stia realmente pensando. In NBA (la lega del basket americano) girano assai tanti milioni ogni giorno ed ogni anno. Ma, per rendere la corsa all'anello sempre e comunque più equilibrata nel 1984 è stata introdotta la regola del salary cap. In sostanza, ogni anno la lega stabilisce una cifra minima e soprattutto una cifra massima che le squadre possono stanziare per gli stipendi dei giocatori. In questo modo il divario tra la prima della classe e l'ultima si accorcia notevolmente, dando la possibilità a tutte le società di ambire al famoso anello.

Basti pensare che i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers hanno in rosa LeBron James, giocatore da anni ai vertici. Lo stipendio per lui ammonta a 30 milioni di dollari a stagione, e la squadra ne stanzia per tutti circa 130. Vuoi James? Ok, il 39% del tuo tetto massimo va a lui. Il divario tra i più spendaccioni (appunto i Cleveland) e quelli meno (Portland) per il Salary Cap è di circa 61 milioni.

In Serie A non c'è nessun tipo di regolamento e questo spacca il campionato. Juventus 143 milioni, Crotone 13, un divario di 130 milioni... Va da se che il sistema americano, tanto semplice quanto innovativo è di gran lunga la soluzione più efficace per vedere più spesso "le favole" come il Leicester di Ranieri.

Che ne dite? Verrà mai adottato il famoso sistema NBA in Italia?

Gabriele Caldieron