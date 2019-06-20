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“Cosa farei per avere Chiesa al Manchester United, che talento che ha”

Uno dei più famosi commentatori inglesi Liam Canning, e noto tifoso dei Red Devils, ha parlato su Twitter del giocatore della Fiorentina Federico Chiesa che sta vedendo impegnato con l'U21: “Cosa non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:31
“Cosa farei per avere Chiesa al Manchester United, che talento che ha” - MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Federico Chiesa of Italy looks on during the UEFA Nations League A group three match between Italy and Portugal at Stadio Giuseppe Meazza on November 17, 2018 in Milan, Italy. (Photo by TF-Images/Getty Images)
MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Federico Chiesa of Italy looks on during the UEFA Nations League A group three match between Italy and Portugal at Stadio Giuseppe Meazza on November 17, 2018 in Milan, Italy. (Photo by TF-Images/Getty Images)
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Uno dei più famosi commentatori inglesi Liam Canning, e noto tifoso dei Red Devils, ha parlato su Twitter del giocatore della Fiorentina Federico Chiesa che sta vedendo impegnato con l'U21: “Cosa non darei per vedere Federico Chiesa come giocatore del Manchester United. Che talento che ha"

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