“Cosa farei per avere Chiesa al Manchester United, che talento che ha”

Uno dei più famosi commentatori inglesi Liam Canning, e noto tifoso dei Red Devils, ha parlato su Twitter del giocatore della Fiorentina Federico Chiesa che sta vedendo impegnato con l'U21: “Cosa non...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2019 12:31

MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Federico Chiesa of Italy looks on during the UEFA Nations League A group three match between Italy and Portugal at Stadio Giuseppe Meazza on November 17, 2018 in Milan, Italy. (Photo by TF-Images/Getty Images)

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