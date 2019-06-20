“Cosa farei per avere Chiesa al Manchester United, che talento che ha”
Uno dei più famosi commentatori inglesi Liam Canning, e noto tifoso dei Red Devils, ha parlato su Twitter del giocatore della Fiorentina Federico Chiesa che sta vedendo impegnato con l'U21: “Cosa non...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:31
Uno dei più famosi commentatori inglesi Liam Canning, e noto tifoso dei Red Devils, ha parlato su Twitter del giocatore della Fiorentina Federico Chiesa che sta vedendo impegnato con l'U21: “Cosa non darei per vedere Federico Chiesa come giocatore del Manchester United. Che talento che ha"