Corvino: "Il talento è una qualità che i giocatori normali non hanno, non si può allenare"
Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha preso parte alla tradizionale cena di Natale ed ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte dal sit...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 12:07
Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha preso parte alla tradizionale cena di Natale ed ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte dal sito ufficiale di ACF Fiorentina, violachannel.tv: "Che cos'è il talento? Credo che sia un insieme di qualità e destrezza. In generale, elementi che un giocatore normale non può avere. Neppure se lo si allena col migliore allenatore, coi migliori mezzi possibili".