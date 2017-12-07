Corvino: "Il talento è una qualità che i giocatori normali non hanno, non si può allenare"

Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha preso parte alla tradizionale cena di Natale ed ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte dal sit...

Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha preso parte alla tradizionale cena di Natale ed ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte dal sito ufficiale di ACF Fiorentina, violachannel.tv: "Che cos'è il talento? Credo che sia un insieme di qualità e destrezza. In generale, elementi che un giocatore normale non può avere. Neppure se lo si allena col migliore allenatore, coi migliori mezzi possibili".