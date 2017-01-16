Corvino: "Stiamo lavorando per fare bene sul mercato. Sanchez ieri ha fatto benissimo, e i portieri..."

Non mi sorprende nessuno dei nostri giocatori. Abbiamo confermato tutti e i nuovi hanno fatto benissimo

Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando a commentare la prestigiosa vittoria sulla Juventus: "Sono giorni che impegnano tutti, mancano due settimane alla fine del mercato e c'è sempre qualcosa da fare. Con l'arrivo di Sportiello, Lezzerini andrà in un'altra squadra. Le 500 partite in Serie A? È un traguardo prestigioso che parte da lontano. Festeggiarlo con una vittoria straordinaria penso sia stata una cosa bella. Doveva arrivare a Pescara ma alla fine è andata così e sono contento. Non mi sorprende nessuno dei nostri giocatori, visto che negli ultimi quattro anni la Fiorentina è arrivata sempre in Europa. Abbiamo confermato tutti e i nuovi hanno fatto benissimo, come per esempio Sanchez che ieri sera ha giocato in un ruolo non suo ma ha fatto benissimo. Kalinic? Abbiamo già detto tutto".