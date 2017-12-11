Corvino: "Abbiamo sfiorato Europa, ma sono arrivati lo scudetto delle donne e la finale primavera. Adesso uniti!"

Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina, era presente al brindisi di Natale della Fiorentina, cogliendo l'occasione per pronunciare un breve discorso:"Faccio i migliori auguri di Natale e felice anno nu...

Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina, era presente al brindisi di Natale della Fiorentina, cogliendo l'occasione per pronunciare un breve discorso:

"Faccio i migliori auguri di Natale e felice anno nuovo, è stato un 2017 difficile per le discussioni che abbiamo vissuto con i tifosi e la proprietà, abbiamo sfiorato Europa per pochi punti, ma sono arrivati lo scudetto delle donne e la finale primavera. Le divisioni che si sono state non ci hanno aiutato molto. Società, tifoseria e voi giornalisti devono camminare tutti insieme, non farlo è un errore. La stagione è iniziata in modo complicato ma a livello tecnico dobbiamo irrobustire le basi che abbiamo creato, come desidera la nostra proprietà.