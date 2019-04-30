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"Corvino servo perfetto, le plusvalenze il vostro progetto" striscione contro il direttore generale viola

"Corvino servo perfetto, le plusvalenze il vostro progetto" cosi recita lo striscione dei tifosi viola appeso in zona stadio contro il direttore generale della Fiorentina. Vero protagonista e responsa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2019 13:07
"Corvino servo perfetto, le plusvalenze il vostro progetto" striscione contro il direttore generale viola -
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"Corvino servo perfetto, le plusvalenze il vostro progetto" cosi recita lo striscione dei tifosi viola appeso in zona stadio contro il direttore generale della Fiorentina. Vero protagonista e responsabile del fallimento tecnico di questi ultimi tre anni.

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