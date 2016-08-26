Corvino scatenato, in arrivo anche il centrocampista, è Nandez del Penarol.

La Fiorentina nelle ultime ore è molto attiva sul mercato. In questi giorni finali di operazioni, il club viola ha infatti iniziato una trattativa per portare a Firenze Nahitan Nandez, centrocampista...

La Fiorentina nelle ultime ore è molto attiva sul mercato. In questi giorni finali di operazioni, il club viola ha infatti iniziato una trattativa per portare a Firenze Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano classe 1995 che ora gioca nel Peñarol. Ci sono già stati dei contatti positivi tra le parti, con la Fiorentina che vuole rinforzare il centrocampo di Paulo Sousa con il giovane calciatore uruguaiano. Si attende di capire quale sarà l’esito della trattativa e se il futuro di Nahitan Nandez sarà in Serie A, con la maglia viola. Intanto, si continua a lavorare. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito.