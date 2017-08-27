Corvino: "Questa squadra darà soddisfazioni e torneremo dove ci spetta. Estate difficile, ciclo nuovo"

Tanti giocatori nuovi e giovani. Ci vuole del tempo adesso" così il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino a Sport Mediaset

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

"E’ stata un’estate molto impegnativa, con coraggio siamo ripartiti con un nuovo ciclo, con molti calciatori nuovi e giovani. Sono rimasti anche uomini leader come Astori e Chiesa, ci vorrà tempo però per capire il suo vero valore. Noi abbiamo fatto questo per i nostri tifosi, c’era bisogno di ripartire con un nuovo ciclo per creare una Fiorentina bella che dia soddisfazione ai tifosi. Adesso siamo nelle fasi iniziali, quindi tutto è migliorabile, ma con il tempo potremo tornare dove ci spetta"