Corvino lavora già al mercato di gennaio. Sono ben quattro i nomi a cui è fortemente interessato

Si tratta di un difensore centrale , un esterno destro, un centrocampista e un jolly di centrocampo.

La squadra viola non è partita bene ed ha sicuramente bisogno di ritocchi. Per questo motivo il DG viola Corvino è gia al lavoro per cercare alcune soluzioni che possano fare al caso della squadra.

Due nomi riguardano il reparto arretrato. Il primo è quello di Tonelli che vuole andare via da Napoli dopo non aver trovato una destinazione nel mercato estivo. Il difensore toscano potrebbe essere una buona soluzione qualora Pioli decidesse di passare alla difesa a tre. Infatti se la Fiorentina giocasse con un modulo con tre difensori la coperta per quanto riguarda i centrali sarebbe corta. Il secondo nome è quello di Widmer. L'esterno difensivo svizzero potrebbe essere una grande occasione per la squadra gigliata dato che gradirebbe una cessione. Tuttavia resta l'ostacolo Udinese che generalmente è una bottega molto cara.

Gli altri due nomi riguardano il centrocampo. Il primo è già noto ed è quello di Sturaro. Il giocatore vorrebbe cambiare aria per andare a giocare visto lo scarso impiego e la sua speranza di andare al mondiale in Russia (con la speranza che l'Italia riesca a vincere gli spareggi). L'ultimo nome è più che noto. Giaccherini vuole assolutamente cambiare squadra visto il poco spazio che è riuscito a ritagliarsi. Ecco allora che dopo quest'estate Corvino potrebbe riprovarci, e questa volta il Napoli messo alle spalle al muro potrebbe decidere di cedere il giocatore.