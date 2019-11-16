Corvino: "La miglior soluzione è stata la risoluzione consensuale con la Fiorentina tra persone per bene"
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex direttore della Fiorentina Pantaleo Corvino: "La miglior soluzione è stata trovare un accordo per la risoluzione consensuale tra persone p...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 13:06
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex direttore della Fiorentina Pantaleo Corvino: "La miglior soluzione è stata trovare un accordo per la risoluzione consensuale tra persone per bene. Per il momento non voglio entrare in un progetto in corso d'opera ma dalla prossima stagione terrà conto di diverse situazioni".