Corvino: "Chiesa una scommessa vinta, Berna ha la Fiorentina tatuata addosso. Kalinic a giugno"

Ai microfoni del TGR Toscana, ha parlato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Queste le sue parole:

E' possibile l'Europa? La Fiorentina è la terza squadra che ha perso meno partite anche se ha pareggiato troppo con squadre di livello inferiore. Si capisce subito che la squadra ha tutto per ambire ad un posto in Europa

Cosa le piace di questa Fiorentina? Si è confrontato con Sousa? Sono sempre rimasto ammaliato dal gioco costruito col possesso palla, sia quando c'era Montella sia ora con Sousa. Purtroppo nel possesso ci sono dei contro, con i troppi contropiedi subiti. Questo ci rende vulnerabili e porta critiche automatiche alla difesa.

Perchè Salcedo non gioca? Come titolari ci sono Astori e Gonzalo, poi ci sono anche De Maio che ha tantissima esperienza in A. Salcedo deve migliorare e fare ancora un po' d'esperienza.

Mancato acquisto del difensore? Portare giocatori più forti di quelli attuali avrebbe portato uno scompenso negli equilibri economici. A volte il non cedere vale più di un acquisto.

Gonzalo? Noi la nostra offerta l'abbiamo fatta, dall'altra parte evidentemente non sono convinti..

Rinnovo di Berna? Lui si sente questa maglia addosso e figlio della Fiorentina. Vedremo

Del bambino che ha disegnato Chiesa? Mi fa piacere sentire queste cose. Ho invitato il piccolo allo stadio per conoscere il suo idolo. Speriamo coincida con una vittoria!

Chiesa? Felici di brindare a un ragazzo così. E' stata una bellissima scommessa vinta. In estate abbiamo rifiutato qualche offerta importante per lui.

Un difensore a giugno? Lavoreremo sicuramente su tutti i reparti

Kalinic che fa a giugno? la scritta vendesi non l'abbiamo mai messa su nessuno. In estate vedremo, anche se le sue parole sono state molto chiare.

Sousa? La clausola c'è fino ad Aprile, siamo tranquilli.

Piace Sarri? Si