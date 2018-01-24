Corvino insiste per Mattiello: subito o a giugno, il difensore della Juve nel mirino del dg

Tuttosport oggi in edicola analizza il calciomercato della Fiorentina parlando di un interesse per il difensore della Spal Federico Mattiello, di proprietà della Juventus ma in prestito ai ferraresi....

Tuttosport oggi in edicola analizza il calciomercato della Fiorentina parlando di un interesse per il difensore della Spal Federico Mattiello, di proprietà della Juventus ma in prestito ai ferraresi. Mattiello alla Spal sta facendo molto bene, quindi i viola lo stanno tenendo sott’occhio specialmente per giugno.