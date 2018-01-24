Corvino insiste per Mattiello: subito o a giugno, il difensore della Juve nel mirino del dg
Tuttosport oggi in edicola analizza il calciomercato della Fiorentina parlando di un interesse per il difensore della Spal Federico Mattiello, di proprietà della Juventus ma in prestito ai ferraresi....
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 11:27
Tuttosport oggi in edicola analizza il calciomercato della Fiorentina parlando di un interesse per il difensore della Spal Federico Mattiello, di proprietà della Juventus ma in prestito ai ferraresi. Mattiello alla Spal sta facendo molto bene, quindi i viola lo stanno tenendo sott’occhio specialmente per giugno.