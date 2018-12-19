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Corvino: "Ecco che cosa cerchiamo sul mercato di gennaio. Su St. Juste vi dico..."

Queste le parole di Corvino intervenuto ad un evento benefico al Meyer: "St. Juste? Non lo conosco, non so da dove sia uscita la notizia. Conosco solo San Giustino (sorride, ndr). E’ un periodo in cui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2018 12:42
Corvino: "Ecco che cosa cerchiamo sul mercato di gennaio. Su St. Juste vi dico..." -
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Queste le parole di Corvino intervenuto ad un evento benefico al Meyer: "St. Juste? Non lo conosco, non so da dove sia uscita la notizia. Conosco solo San Giustino (sorride, ndr). E’ un periodo in cui viene detto e scritto tanto, normale visto che siamo vicini all’apertura del mercato invernale. Con i nostri tifosi siamo sempre stati molto chiari: sfruttiamo ogni sessione di mercato per portare avanti la nostra idea. Di tutto ci possono accusare tranne che di avere non un’idea ben precisa: ripartire con una delle squadre più giovani di Europa dopo aver avuto una squadra troppo vecchia, tra le più vecchie d’Italia. Chiaro che i giovani vanno aiutati a crescere. Stiamo con le antenne accese per cogliere ogni occasione di mercato. Sapete bene che il mercato invernale, a differenza di quello estivo, offre poche chance a volte. Prendendo chi non gioca o chi gioca poco si rischia di acquistare un giocatore poco funzionale. La Fiorentina è e sarà sempre pronta a far crescere questo gruppo, migliorandolo in ogni mercato”.

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