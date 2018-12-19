Corvino: "Ecco che cosa cerchiamo sul mercato di gennaio. Su St. Juste vi dico..."

Queste le parole di Corvino intervenuto ad un evento benefico al Meyer: "St. Juste? Non lo conosco, non so da dove sia uscita la notizia. Conosco solo San Giustino (sorride, ndr). E’ un periodo in cui...

Queste le parole di Corvino intervenuto ad un evento benefico al Meyer: "St. Juste? Non lo conosco, non so da dove sia uscita la notizia. Conosco solo San Giustino (sorride, ndr). E’ un periodo in cui viene detto e scritto tanto, normale visto che siamo vicini all’apertura del mercato invernale. Con i nostri tifosi siamo sempre stati molto chiari: sfruttiamo ogni sessione di mercato per portare avanti la nostra idea. Di tutto ci possono accusare tranne che di avere non un’idea ben precisa: ripartire con una delle squadre più giovani di Europa dopo aver avuto una squadra troppo vecchia, tra le più vecchie d’Italia. Chiaro che i giovani vanno aiutati a crescere. Stiamo con le antenne accese per cogliere ogni occasione di mercato. Sapete bene che il mercato invernale, a differenza di quello estivo, offre poche chance a volte. Prendendo chi non gioca o chi gioca poco si rischia di acquistare un giocatore poco funzionale. La Fiorentina è e sarà sempre pronta a far crescere questo gruppo, migliorandolo in ogni mercato”.