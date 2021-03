Corvino: “Con me la Fiorentina non ha mai lottato per la salvezza dall’inizio alla fine del campionato”

A Radio Sportiva ha parlato l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino:

“Al tempo del mio secondo ciclo a Firenze non c’era tanto entusiasmo nell’ambiente. Tuttavia, fino a gennaio nell’ultimo anno eravamo ancora in corsa per l’Europa. Mai mi sono trovato a vivere un campionato di sofferenza fin dall’inizio alla fine come adesso. Per questioni d’affetto spero che la Fiorentina riesca a riprendersi presto”.

CHI E’ IN DIFFICOLTA’ VA AIUTATO, NON MINACCIATO. A FINE ANNO I CONTI. COMMISSO E PRADE’ COLPEVOLI